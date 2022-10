Het Openbaar Ministerie eist twee jaar jeugddetentie en behandeling van een mentale stoornis tegen de twintigjarige Joshua de L., die wordt verdacht van het doden van Guus Janssen. De 21-jarige Janssen werd op maandag 28 februari neergestoken tijdens carnaval in de Limburgse stad Horst.

De L. heeft bekend dat hij Janssen heeft doodgestoken. Hij was toen negentien jaar oud.

Hoewel De L. meerderjarig was, eist het OM toch jeugdstrafrecht. Dat doet het op advies van de reclassering, psychiater en psycholoog. Die zeggen dat De L. ten tijde van de steekpartij het geestesvermogen van een vijftien- of zestienjarige had.

De L. heeft een verleden vol impulsieve geweldsuitbarstingen en was een bekende van de politie. Hij stond bekend als iemand met een kort lontje. Op school waren docenten en medestudenten bang voor hem vanwege intimidaties en bedreigingen. Eerdere pogingen tot hulpverlening leidden nergens toe.

Het OM eist de hoogste straf die volgens het jeugdstrafrecht opgelegd kan worden. De L. zou naast zijn celstraf drie jaar moeten doorbrengen in een justitiële jeugdinrichting. Dat moet volgens het OM herhaling voorkomen.

Jeugdstrafrecht volgens nabestaanden 'onverteerbaar'

Voor de nabestaanden is toepassing van het jeugdstrafrecht onverteerbaar, liet de vader van het slachtoffer dinsdag aan de rechtbank weten. Als De L. als volwassene berecht zou worden, zou hij maximaal vijftien jaar cel kunnen krijgen.

Bij toepassing van het jeugdstrafrecht "hebben personen tussen 18 en 23 jaar straks een vrijbrief om dodelijke misdaden te plegen", hield de zus van het slachtoffer de rechtbank voor.

De steekpartij vond plaats na een opmerking van een andere carnavalsvierder, Delano. Hij zou tegen De L. hebben gezegd dat hij geen carnavalskleding droeg en hem voor de grap een "nepmarokkaan" hebben genoemd. Bij De L. ging toen "een knop om" en hij ontstak in blinde woede. Hij stak Janssen in zijn buik met een mes. Die bloedde ter plekke dood.

Na zijn daad vluchtte De L. naar huis. Het mes is niet teruggevonden.