De gemeente Utrecht ontkent dat statushouders hun baan opzegden omdat ze liever een uitkering wilden. Dat schrijft wethouder Rachel Streefland aan de gemeenteraad in een reactie op schriftelijke vragen. Slechts zes statushouders zouden hun baan bij een fastfoodketen hebben opgezegd.

Een publicatie van Het Financieele Dagblad (FD) vormde de aanleiding voor de vragen van een aantal partijen in de raad. De krant schreef dat tientallen statushouders ontslag hebben genomen, nadat zij in de zomer versneld een woning toegewezen hadden gekregen. Volgens partijen in de gemeenteraad was het "kunnen aanvragen van een uitkering en toeslagen een perverse prikkel om te stoppen met werken".

De Utrechtse partijen noemen de situatie "kwalijk en onacceptabel". "Werken is juist een belangrijke manier om mee te doen in onze samenleving."

Volgens de gemeente gaat het om 6 "van de dit jaar 650 verplicht te huisvesten statushouders" die hun baan hebben opgezegd. En niet "tientallen", zoals in de krant werd beweerd.

"Het starten met het inburgeren en werk wordt als intensief en complex ervaren", reageert wethouder Streefland. "Helaas lukt dit niet altijd en bij iedereen. In de uitvoeringspraktijk zien wij dat daar verschillende oorzaken (ziekte, geen kinderopvang, slechte arbeidsomstandigheden) onder liggen."

Gemeente versnelde toekennen woningen

De gemeente Utrecht reserveerde in augustus wekenlang alle sociale huurwoningen die vrijkwamen voor statushouders. Zo wilde de gemeente de achterstand op dit gebied wegwerken. Normaal gesproken gaat 70 procent van de huurwoningen naar reguliere woningzoekenden en 30 procent naar een kwetsbare doelgroep. Hier vallen ook de statushouders onder.

Met het reserveren van de sociale huurwoningen gaf de gemeente naar eigen zeggen gehoor aan een dringende oproep van het kabinet. Doordat statushouders in veel gemeenten niet kunnen doorstromen naar een woning, zijn asielzoekerscentra overvol geraakt.