De dinsdag start in het zuiden lokaal grijs met nevel en wat mist, maar die lossen al snel op. De rest van de dag wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden krijgt de zon de meeste ruimte.

Het blijft droog en het wordt 15 of 16 graden. De wind is daarbij zwak of matig uit westelijke richting. Vanavond en vannacht koelt het snel af. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden.



In het zuiden kan het tot dicht bij het vriespunt afkoelen. Ook woensdag wisselen de zon en wolken elkaar af. Opnieuw wordt het een graad of 16.

