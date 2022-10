De Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem en Zaltbommel is met twee oud-leerlingen in gesprek over een financiële vergoeding, zo schrijft NRC maandagavond. Een derde leerling heeft al financiële compensatie ontvangen. De school raakte twee jaar geleden in opspraak omdat zij leerlingen in 2016 en 2017 dwong om uit de kast te komen.

Ook had de onderwijsinstelling specifieke regels voor hoe met homoseksuele leerlingen en docenten binnen de scholen moest worden omgegaan.

Daardoor kwam de school in het vizier van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM oordeelde dat de school "over de grens van het toelaatbare" was gegaan. Vervolging was niet aan de orde omdat de school het beleid al had aangepast.

Op aandringen van het ministerie van Onderwijs zou de school de oud-leerlingen nu alsnog een financiële compensatie aanbieden, schrijft NRC. De precieze hoogte daarvan moet nog worden vastgesteld.

Poging om school te vervolgen strandde bij gerechtshof

De oud-leerlingen hadden liever gezien dat de school formeel gestraft werd. Zo spanden zij een artikel 12-procedure aan nadat het OM had besloten om de school niet te vervolgen. Bij een dergelijke procedure bekijkt het gerechtshof of het OM alsnog een zaak moet beginnen.

Wederom hoefde dat niet vanwege het aangepaste beleid. Het hof erkende wel dat het voormalige beleid discriminerend was, "maar sindsdien zijn er geen nieuwe incidenten meer gemeld".

Volgens NRC wordt de leerlingen een compensatie aangeboden die waarschijnlijk niet hoger is dan 1.500 euro. Dat geld moet de kosten dekken voor gesprekken die de leerlingen voerden nadat zij gedwongen uit de kast kwamen.