Het aantal schademeldingen na de zwaarste aardbeving van dit jaar in Groningen is opgelopen tot 713. Van die meldingen komen er 448 uit het zogenoemde effectgebied van de bevingen, meldt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) bezocht het gebied en ging in gesprek met gefrustreerde inwoners.

Van de ruim zevenhonderd schademelders hebben er 169 gekozen voor afhandeling via een vaste vergoeding. De overige 544 geven de voorkeur aan maatwerk. Dat betekent dat een deskundige de schade komt opnemen.

Binnen het effectgebied liggen plaatsen als Wirdum, Garrelsweer, Groningen, Appingedam en Delfzijl. Er zijn in totaal negentien meldingen gedaan van een mogelijk acuut onveilige situatie. Na veiligheidsinspecties bleek dat bij één melding veiligheidsmaatregelen nodig waren.

Afgelopen weekend vond om 4.17 uur op 3 kilometer diepte bij Wirdum een aardbeving plaats met een magnitude van 3.1. Het was de zwaarste beving van dit jaar en zij behoort tot de tien zwaarste aardbevingen in Groningen. Een paar uur later volgde een naschok met een magnitude van 1.2 bij het naastgelegen dorp Garrelsweer.

In Groningen komen vaker aardbevingen met deze kracht voor als gevolg van de gaswinning. Die leiden relatief gezien tot meer schade. Dat komt doordat de aardbevingen ondiep zijn en doordat de bodem veel klei en veen bevat. De trillingen hebben maar kort de tijd om in kracht af te nemen. Gemiddeld kwamen de afgelopen vijf weken circa 134 schademeldingen per dag binnen bij het IMG.

Bewoners uiten frustraties in gesprek met staatssecretaris

Vijlfbrief heeft in een reactie op de beving gezegd dat hij "er alles aan doet" om gaswinning in het Groningenveld zo snel mogelijk te beëindigen. Hij wil de gaskraan volgend jaar oktober dichtdraaien, maar kan dat niet verzekeren. "Dat hangt af van hoe de oorlog in Oekraïne zich ontwikkelt, en of we voor volgend jaar winter genoeg gas hebben om niet in de kou te zitten."

Inwoners van Groningen uitten maandag hun frustraties in gesprek met Vijlbrief. Jannus de Lange (73) zegt dat het steeds moeilijker blijft om positief te blijven, omdat concrete acties vanuit het kabinet zouden uitblijven. Dorpsbewoner Hans Riekkerk (63) zegt al ruim vier jaar in een onveilig huis te wonen. Zijn huis werd in 2018 geïnspecteerd en beoordeeld als onveilig, "maar het is sindsdien niet versterkt", zei hij in gesprek met Vijlbrief.

Vijlbrief spreekt van "intensieve gesprekken" met bewoners. Hij baalt dat hij hen niet volledig gerust kan stellen. "Sommige mensen wachten al zo lang, dat het vertrouwen er niet meer is."