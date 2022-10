De veelbesproken asielopvanglocatie in het Overijsselse Albergen blijft toch niet voor onbepaalde tijd open. Inwoners en omwonenden hadden zich hard gemaakt voor een einddatum van de asielopvang. Die is er nu: het centrum blijft er maximaal tien jaar.

De gemeente Tubbergen en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) melden maandag in een persbericht dat het asielzoekerscentrum in Albergen zeker vijf jaar openblijft. Daarbij is er de optie om dat eenmalig met nog eens vijf jaar te verlengen.

De asielopvanglocatie betreft het voormalige hotel 't Elshuys in Albergen. De komende jaren worden er maximaal 150 asielzoekers en statushouders opgevangen.

Het COA had het hotel aangekocht om meer opvangplekken te realiseren. Om te voorkomen dat de gemeente de opvangplannen kon tegenhouden, besloot het kabinet zelf een vergunning af te geven. De plannen leidden vervolgens tot grote onrust en protestacties in het dorp. Zo probeerde de voormalige eigenaresse de verkoop van haar pand terug te draaien.

Aanvankelijk was het COA ook van plan om woonunits op het terrein van het hotel te plaatsen. Op die manier zouden er twee keer zoveel asielzoekers en statushouders gehuisvest kunnen worden. Ook daar werd van afgezien na felle kritiek uit het dorp. De gemeente vindt dat 150 opvangplekken "passen bij de schaal van de regio".