Tientallen verouderde strafzaken worden beëindigd vanwege personeelsgebrek bij het Openbaar Ministerie (OM). Het gaat om zaken van minimaal vier jaar oud die bijvoorbeeld draaien om het dealen van drugs, heeft de rechtbank in Den Haag maandag besloten na een verzoek van het OM.

De rechtbank zegt bij elke zaak te hebben gekeken naar onder meer de aard en de ernst van de feiten en ziet geen redenen om niet akkoord te gaan met het verzoek van het OM.

De officier van justitie stelde vorige maand dat de 53 zaken te lang hebben stilgelegen omdat telkens voorrang werd gegeven aan zaken met slachtoffers, minderjarigen of gedetineerde verdachten. Maandag is besloten dat 52 zaken niet doorgaan. Eén zaak is eerder al aangehouden omdat er nog een vraag openstaat.

Het verzoek tot het beëindigen van de strafzaken werd door het OM tijdens een eerdere zitting "ongebruikelijk" genoemd. Voor alle zaken geldt namelijk dat politie, justitie en rechterlijke macht er al veel werk in hebben gestoken.

Er zit ook een aantal ontnemingszaken tussen, waarbij justitie geld wil afpakken van mensen die hun celstraf al hebben uitgezeten. In een aantal gevallen is dat niet meer nodig, omdat het OM bijvoorbeeld een financiële overeenkomst heeft gesloten of omdat de rechter heeft bepaald dat de criminele winst aan de slachtoffers moet worden uitgekeerd.