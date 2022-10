Een van de verdachten van het uitgaansgeweld op Mallorca is in maart van dit jaar aangehouden in een onderzoek naar cybercrime. In dat onderzoek zijn voiceberichten onderschept, waarin Lukas O. spreekt over zijn rol bij het geweld. NU.nl heeft stukken hierover ingezien tijdens onderzoek voor de podcast Het geheim van Mallorca.

In een via Telegram verstuurd voicebericht zegt O.: "Een paar gasten zijn gewoon kankerdom geweest. Die hebben gewoon die guy in coma getrapt en dat heb ik gelukkig niet gedaan."

In een ander bericht zegt hij: "Ja, ik heb volgens mij die gast twee trappen of zo gegeven. Maar dat was gewoon nog... ik heb gewoon twee trappen of zo gegeven, maar dat was gewoon nog terwijl die guy nog gewoon stond. Terwijl zij nog terugvochten, zeg maar." Onduidelijk is wie O. bedoelt met "die gast".

De enige die in een coma belandde als gevolg van het geweld in de nacht van 13 op 14 juli vorig jaar, is Carlo Heuvelman. Het slachtoffer werd dusdanig hard op zijn hoofd getrapt, dat hij vier dagen later overleed aan de gevolgen van hersenletsel. O. wordt overigens niet verdacht van betrokkenheid bij de dood van Carlo.

De berichten zijn enkele dagen na het uitgaansgeweld op Mallorca verstuurd. O. was op dat moment in Italië en stond via Telegram in contact met een medeverdachte in het onderzoek naar cybercriminaliteit, Kyle B. Tegen B. doet O. verslag van wat er die fatale nacht is misgegaan: "Terwijl die gasten op de grond lagen en gewoon niet meer bewogen, hebben ze gewoon doorgetrapt tegen die gasten z'n gezicht."

De berichten zijn dus afkomstig uit een ander onderzoek. Het vermoeden van de politie is dat O. gekraakte accounts van Zalando en bol.com doorverkoopt aan derden. Het Openbaar Ministerie (OM) in Oost-Nederland, waar het onderzoek loopt, zegt tegen NU.nl dat er nog niet is besloten of O. in deze zaak voor de rechter moet komen.

O. verdacht van poging doodslag bij ander slachtoffer

O. wordt in de Mallorca-zaak verdacht van poging doodslag bij een slachtoffer van geweld voor Café De Zaak. Dat was het eerste gevecht in de nacht van 13 op 14 juli. Hij wordt daarnaast vervolgd voor openlijk geweld voor café De Bierexpress, maar dus niet voor betrokkenheid bij de dood van Carlo.

Toch zitten er in het dossier berichten, ingezien door NU.nl, waaruit de politie concludeert dat O. zelf twijfelt over of hij Carlo nou wel of niet heeft geschopt. Ook deze berichten zijn verstuurd via Telegram, maar ditmaal aan medeverdachten.

Op 21 juli 2021 bespraken ze het overlijden van Carlo. O. zei dat hij "hem" misschien wel twee trappen tegen zijn schenen had gegeven toen hij nog stond. "Maar ik weet niet welke guy dood is toch", voegde O. daaraan toe.

Verdachte beroept zich op zwijgrecht

De rechtbank had O. hier graag vragen over willen stellen, maar hij beriep zich tijdens zijn verhoor op donderdag 6 oktober op zijn zwijgrecht.

Zijn advocaat Joost Vedder gaf op de zitting aan dat dit te maken had met de opstelling van het OM. Martijn T., een medeverdachte in de zaak, werd namelijk kort voor het verhoor van O. door de officier van justitie aangehouden wegens liegen onder ede.

Vedder laat weten dat uit de berichten die aan zijn cliënt worden toegeschreven, en de context daarvan, duidelijk blijkt dat zijn cliënt Carlo niet heeft geschopt en geslagen. Ook weet hij niet wie dat wel hebben gedaan.

"De berichten zijn ook besproken tijdens de uitgebreide verhoren bij de politie en bij de rechter-commissaris", voegt Vedder hieraan toe. "Het is dus niet zo dat cliënt in deze zaak niets heeft willen verklaren, integendeel."

Wat betreft de verdenking van cybercriminaliteit zegt Vedder te hebben begrepen dat er een onderzoek loopt bij het OM Oost-Nederland, en daar de uitkomst van af te wachten.

Beluister ook onze truecrimepodcast Het geheim van Mallorca, over de dodelijke mishandeling op het Spaanse eiland:

