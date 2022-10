Kinderen van migranten spreken vaak veel beter Nederlands dan hun ouders. Ze hebben in veel gevallen ook een betere opleiding en baan. Toch ervaren ze meer discriminatie. De overheid moet daarom meer werk maken van beleid dat discriminatie tegengaat, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het SCP deed onderzoek naar de integratie van mensen met een migratieachtergrond. Het leverde een rapport op met de titel Gevestigd maar niet thuis.

"De kinderen van migranten zijn in Nederland geboren en getogen. Ze voelen zich burger van dit land", legt SCP-onderzoeker Jaco Dagevos uit. "Maar juist doordat deze tweede generatie mensen met een migratieachtergrond meer meedoen in de samenleving dan hun ouders, ervaren ze meer discriminatie."

De grootste onderzochte groepen zijn de mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Caribisch-Nederlandse achtergrond. Het SCP wijst de overheid erop dat het onderzoek duidelijk maakt dat meedoen in de samenleving niet al geslaagd is als mensen met een migratieachtergrond de taal goed spreken en goed zijn opgeleid.

"Meer integratie en participatie betekent meer blootstelling aan uitsluiting, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt of in het onderwijs", valt te lezen in het SCP-rapport. Het onafhankelijke instituut valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Discriminatie ondanks 'spectaculaire vooruitgang'

Een voorbeeld van "spectaculaire vooruitgang" richting meedoen in de samenleving is volgens SCP het betere opleidingsniveau van tweede generatie migranten ten opzichte van hun ouders. Maar tegelijk wijst het onafhankelijk planbureau op eerdere onderzoeken. Die hebben aangetoond dat discriminatie aanwezig blijft.

SCP is bezig met vervolgonderzoek naar de oorzaken. Het bureau vraagt zich bijvoorbeeld af waarom juist de kinderen van migranten uit Suriname en het Caribisch deel van Nederland sinds 2006 steeds vaker discriminatie en uitsluiting ervaren.

Bovendien hebben deze groepen Nederlanders weinig vertrouwen in Nederlandse instanties. SCP vermoedt dat de zwartepietendiscussie en Black Lives Matter dit proces hebben versneld.

Meedoen in samenleving moet van twee kanten komen

De helft van de mensen met een migratieachtergrond die langere tijd in Nederland wonen, vindt ons land niet gastvrij voor mensen met een migratieachtergrond. Ze zijn bovendien somber over het politieke systeem, constateert SCP.

Nederlanders zonder migratieachtergrond moeten ervoor zorgen dat mensen met een migratieachtergrond zich welkom voelen, bevestigt het SCP-onderzoek. Het planbureau geeft in het rapport geen concrete aanbevelingen.

Het kabinet nam in het coalitieakkoord al een voorschot op die conclusie. "Het moet wel van twee kanten komen om mensen erbij te laten horen", zei de voorzitter van de koepel van antidiscriminatiebureaus daar in december over tegen deze site.