Een nieuw soort DNA-onderzoek neemt de laatste twijfel weg in een Drentse zedenzaak. Verdachte Rick K. wees daarin zijn tweelingbroer aan als mogelijke dader, maar maandag blijkt het DNA-materiaal van hemzelf afkomstig te zijn.

De 28-jarige K. wordt verdacht van het verkrachten van een 76-jarige vrouw in juli 2019. Hij is de helft van een eeneiige tweeling en wees naar zijn broer, maar dankzij het onderzoek kan de politie de verschillen in vrijwel identiek erfelijk materiaal vinden.

De rechtbank in Assen besliste in augustus 2020 dat dit nieuwe DNA-onderzoek moest worden verricht. Maandag legden de onderzoekers de uitkomsten voor aan de rechtbank in Assen.

Volgens hen zijn er vijf bruikbare verschillen gevonden in het DNA-materiaal van de eeneiige broers. Hierdoor is het nagenoeg zeker dat het DNA dat is gevonden op de kleding van de vrouw, afkomstig is van de verdachte K. uit Zuidlaren. Het slachtoffer werd in 2019 verkracht in een natuurgebied bij Schipborg.

Vrijwel altijd vrijspraak in zaken met tweelingen

Tot dusver kwam het in strafzaken waarbij eeneiige tweelingen waren betrokken en de bewijslast uitsluitend bestond uit een DNA-spoor, vrijwel altijd tot een vrijspraak. Dat kwam doordat de rechter het spoor op basis van een standaard DNA-onderzoek niet kon toeschrijven aan de ene of de andere helft van de tweeling. Dit is de eerste keer dat die impasse in een strafzaak is doorbroken.

Ondanks de uitkomsten van het DNA-onderzoek blijft K. ontkennen dat hij degene is die in 2019 de oudere vrouw in het bos heeft verkracht. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit de telefoongegevens dat K. de dader zou moeten zijn. K. zei dat hij die middag bij vrienden was om een crossauto op te knappen.

De vrienden bevestigen dit, maar zeiden ook dat K. een tijdlang weg is geweest. Hij werd daarnaast ook opgepakt omdat de agenten hem herkenden van een opvallend loopje dat het slachtoffer beschreef.