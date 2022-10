Danny S. is in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur voor het doodrijden van een Pinkpop-bezoeker in 2018. Dat heeft het hof in Den Bosch maandag besloten.

De 39-jarige S. krijgt daarnaast een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en mag twee jaar (waarvan één voorwaardelijk) niet rijden. Een rechtbank in Maastricht had eerder een taakstraf van 120 uur en een rijontzegging van zes maanden opgelegd.

Op 18 juni 2018 reed S. op weg naar zijn werk een aantal mensen aan die vlak bij het Pinkpop-terrein zaten na te praten over hun bezoek aan het festival. Daarbij kwam één man om het leven, drie andere mensen raakten gewond. Na het ongeluk reed S. door, maar hij meldde zichzelf nog dezelfde dag bij de politie.

S. is veroordeeld voor dood door schuld. Volgens het hof heeft hij "aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend" gereden. De rechtbank in Maastricht oordeelde eerder juist dat dit niet het geval was. Het Openbaar Ministerie (OM) was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep.

"Enkele minuten voor het ongeval reed de man over dezelfde weg, maar keerde op een rotonde omdat de weg daar nog was versperd in verband met het Pinkpop-festival. Hij gaf aan zowel op de heen- als op de terugweg de groep niet te hebben gezien. Dat duidt er voor het hof op dat de man al langere tijd niet goed oplette", vindt het hof.