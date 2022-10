Het Belgische openbaar ministerie eist 27 jaar cel tegen de Nederlander Yvo T. voor het doodschieten van een Belgische agent in Spa. Een volksjury heeft de veertigjarige Limburger vrijdag schuldig bevonden aan doodslag van de agent en poging tot doodslag van diens collega.

T. heeft na het doodschieten van de 37-jarige Amaury Delrez ook vier keer geschoten op de 58-jarige agent Ghislain Schils. Maar die werd niet geraakt.

Volgens de procureur-generaal heeft T. Delrez op een kille en laffe wijze omgebracht. Ook heeft hij het leven van de andere agent in gevaar gebracht. Voor het hof van assisen in Tongeren sprak de aanklager van een schoolvoorbeeld van zinloos geweld.

Op 26 augustus 2018, de avond voor de Grand Prix van België, kreeg T. in Spa ruzie en werd hij uit een café gezet. Iemand had gezien dat hij een wapen droeg en daarom werd de politie gebeld. Vlak daarop hielden agenten de taxi tegen waarin Yvo T., zijn broer en een vriend wilden wegrijden.

Volgens de aanklager en advocaten van de nabestaanden had T. de kans om te bedenken hoe hij met de politiecontrole zou omgaan. Hij koos ervoor uit te stappen, op agent Delrez af te lopen, hem een Walther P38 uit 1941 tegen de nek te zetten en vervolgens de trekker over te halen.

T. verbrandde zijn telefoon

De andere agent vuurde een schot af en trof T. in de buik. Die schoot vier keer terug, waarop Schils dekking zocht achter een boom. De schutter vluchtte en wist acht uur lang uit handen van de politie te blijven. T. verloor naar eigen zeggen onderweg zijn pistool, dat nooit is teruggevonden.

Hij belde vervolgens zijn ouders om te zeggen dat ze hem moesten ophalen en verbrandde daarna zijn telefoon in een vuurkorf. Zo probeerde hij te voorkomen dat de politie hem kon vinden. Maar vlak voordat zijn vader aankwam, vond de politie hem. T. zat in een chalet niet ver van de plek waar de fatale schietpartij had plaatsgevonden.

Na vijf zittingsdagen, waarin de raadslieden van de nabestaanden en collega's van Amaury de jury ervan probeerden te overtuigen dat het om moord ging, zwakte de jury die beschuldiging af naar doodslag. Op moord staat levenslang en op doodslag maximaal dertig jaar.

De zitting wordt hervat met het pleidooi van T.'s raadsman Sven Mary. Het hof doet maandag na beraad uitspraak in deze zaak. Dan wordt duidelijk hoelang T. in de cel moet blijven.