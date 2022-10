Maandagochtend is het droog en schijnt de zon, maar de bewolking neemt in het westen toe. Vanaf het middaguur trekt lichte regen of motregen over het land. Later op de dag breekt de zon weer door.

Het wordt 15 tot 18 graden. De wind komt eerst uit het zuid­wes­ten en daarna uit het noordwesten. Aan zee kan de wind af en toe vrij krachtig zijn.

's Avonds kan het in het zuidoosten nog regenen, maar in de rest van het land is het droog en zijn er opklaringen.

Dinsdag wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. Het wordt dan maximaal 15 of 16 graden.

Ontvang een melding als het KNMI een weeralarm afgeeft Volgen Meld je aan

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.