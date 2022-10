Het aantal schademeldingen vanwege de aardbevingen bij de Groningse dorpen Wirdum en Garrelsweer is zondag tot 17.00 uur opgelopen naar 419. Van die meldingen komen er 275 uit het zogenoemde effectgebied van de bevingen, meldt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Binnen het effectgebied liggen naast Wirdum en Garrelsweer plaatsen als Groningen, Appingedam en Delfzijl.

Er zijn in totaal elf meldingen gedaan van een mogelijk acuut onveilige situatie. Na veiligheidsinspecties bleek dat er bij tien meldingen geen veiligheidsmaatregelen nodig waren. De laatste melding wordt maandag nog beoordeeld, aldus het IMG.

Van de ruim vierhonderd schademelders hebben er 93 gekozen voor afhandeling via een vaste vergoeding. De overige 326 geven de voorkeur aan maatwerk. Dat betekent dat een deskundige de schade komt opnemen.

Deze zaterdag was er om 4.17 uur op drie kilometer diepte bij Wirdum een aardbeving met een kracht van 3.1. Het was de zwaarste beving van dit jaar en hij behoort tot de tien zwaarste aardbevingen in Groningen. Een paar uur later volgde een naschok met een kracht van 1.2 bij het naastgelegen dorp Garrelsweer.

In Groningen komen vaker aardbevingen met deze kracht voor als gevolg van de gaswinning. Die leiden relatief gezien tot meer schade. Dat komt doordat de aardbevingen ondiep zijn en doordat de bodem veel klei en veen bevat. De trillingen hebben maar kort de tijd om in kracht af te nemen. Gemiddeld kwamen er de afgelopen vijf weken circa 134 schademeldingen per dag binnen bij het IMG.