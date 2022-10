Bij een ernstig ongeval op de N9 in de gemeente Bergen is zondagmiddag één persoon om het leven gekomen. Volgens de Veiligheidsregio botste een touringcar op een auto. De brandweer is aanwezig om meerdere beknelde mensen te bevrijden.

De overledene is de bestuurder van de personenauto. Meerdere andere personen zijn al naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens het Noordhollands Dagblad was de botsing tussen beide voertuigen zo heftig dat het motorblok van de auto meters verderop in de berm belandde.

De N9 in Noord-Holland blijft voorlopig afgesloten. "Er wordt gewerkt aan een omleiding", zo laat het korps weten.