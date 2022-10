Het aantal mensen dat aanklopt bij de voedselbank neemt steeds sneller toe, bleek zaterdag. Wanneer heb je eigenlijk recht op een voedselpakket? Dat vroegen lezers zich af op discussieplatform NUjij. En hoe wordt dat gecontroleerd?

Of je in aanmerking komt voor een voedselpakket, hangt af van je hoeveel 'leefgeld' je maandelijks overhoudt. Dat is geld voor bijvoorbeeld eten en kleding.

De voedselbank telt alle inkomsten van een huishouden op. Daar worden de vaste lasten, zoals huur, weer van afgetrokken.

Als het bedrag dat je maandelijks overhoudt lager is dan het 'normbedrag' van de voedselbank, dan kom je in aanmerking voor een voedselpakket. De hoogte van het normbedrag hangt af van de grootte van het huishouden.

Voorbeeld: als je alleenstaand bent, dan kom je in aanmerking als je minder dan 300 euro per maand overhoudt voor eten en kleding. Per gezinslid komt er 110 euro bij. Bij een alleenstaande vader of moeder met één kind ligt het normbedrag dus op 410 euro.

Het normbedrag wordt elke januari opnieuw vastgesteld, maar vanwege de hoge inflatie werd dit afgelopen september al gedaan.

De voedselbank heeft dus inzicht in de financiële huishouding nodig. Maar er wordt niet meteen naar bewijs als afschriften gevraagd, zegt Tom Hillemans van koepelorganisatie Voedselbanken Nederland tegen NU.nl.

"We willen de drempel zo laag mogelijk houden. Hulp vragen is vaak al lastig genoeg. Daarom kijken we meestal na één à twee maanden of mensen écht aan de normen voldoen. Elk half jaar wordt dit gecontroleerd."

Wordt er dan geen misbruik van gemaakt? "Jawel, maar dat is verwaarloosbaar", zegt Hillemans. "We hebben daarnaast afgesproken er niet te veel tijd en energie in te steken. Stel: het komt in 2 procent van alle gevallen voor. Dan besteden we liever onze energie aan die 98 procent."

Mensen kunnen maximaal drie jaar terecht bij de voedselbank. "Wij bieden ondersteuning zodat mensen de tijd krijgen obstakels weg te nemen die ze belemmeren in eigen onderhoud te kunnen voorzien", schrijft Voedselbanken Nederland daarover op de website "Om mensen in deze situaties te kunnen blijven ondersteunen, kan onze steun dan ook niet oneindig zijn."