Op een enkel buitje op maandag na gaan we een paar droge en zonnige dagen tegemoet, meldt Weerplaza. In het weekend slaat het weer om en worden de dagen behoorlijk nat en winderig.

De week begint nog bewolkt. Door een zwakke storing is het maandag bewolkt en trekt in de middag een beetje regen van het westen naar het oosten. Hieruit valt slechts 1 of 2 millimeter regen. Het wordt 15 tot 17 graden en lokaal 18 graden in het zuidoosten.

De zon breekt maandagmiddag soms al door, waarna het dinsdag en woensdag in het hele land zonnig wordt. Het blijft die dagen droog met maximumtemperaturen rond de 15 graden. Doordat het 's nachts flink afkoelt naar een graad of 5, kan het in de ochtend weleens mistig worden.

Donderdag neemt de kans op regen al wat toe. Maar of het dan al daadwerkelijk gaat regenen, is nog onzeker.

Aan het einde van de week slaat het weer waarschijnlijk om. Volgens Weerplaza lijkt het vrijdag en aankomend weekend "behoorlijk nat" te worden. Ook de wind zal daarbij aanwezig zijn. "Of het bij een krachtige wind blijft of dat we met echt stormachtig weer en zware windstoten te maken krijgen, is nog even afwachten", zegt Weerplaza.