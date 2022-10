Het is zondagochtend helder weer en er staat weinig wind, waardoor het flink afgekoeld is naar 2 tot 5 graden in het binnenland. Later op de dag blijft het zonnig en droog. Het wordt maximaal 16 tot 18 graden.

In de ochtend is aan de grond lokaal vorst mogelijk. Er kan wat nevel of mist voorkomen, maar dat trekt al snel weg.

Aan zee is het minder koud, met minimale temperaturen van 6 tot 9 graden.

Morgenochtend is het ook helder en droog, maar in de loop van de ochtend neemt de bewolking toe. Later is er kans op regen.

