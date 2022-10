Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zijn tot zaterdag 17.00 uur 191 schademeldingen gedaan na de aardbeving zaterdagnacht bij het Groningse dorp Wirdum. Die had een kracht van 3.1, en de naschok bij Garrelsweer had een kracht van 1.2 De afgelopen vijf weken kreeg het IMG gemiddeld 134 meldingen per dag. Zaterdag zijn dat er dus ruim vijftig meer.

Van de schademeldingen komen er 126 uit het zogenoemde effectgebied van de bevingen. Binnen het effectgebied liggen plaatsen als Appingedam en Delfzijl, en ook Wirdum en Garrelsweer. Er komen ook meldingen uit de stad Groningen. Verder zijn er zeven meldingen gedaan van een mogelijk acuut onveilige situatie. Op die plekken worden veiligheidsinspecties uitgevoerd.

De aardbeving deed zich om 04.17 uur voor op 3 kilometer diepte. Het is de zwaarste beving van dit jaar en hij behoort tot de tien zwaarste aardbevingen in Groningen. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen meldt dat de beving bij Wirdum schade aan woningen heeft veroorzaakt tot voorbij plaatsen als Bedum.

De gemeente Eemsdelta heeft het dorpshuis in Wirdum zaterdag geopend voor bewoners. Onder anderen de burgemeester en een wethouder luisterden daar naar inwoners. "Fijn dat inwoners hun verhaal kwamen doen naar aanleiding van de zware aardbeving van vannacht", zo meldt de gemeente op Twitter.

Verder heeft het waterschap Noorderzijlvest zaterdag kades, gemalen en sluizen in een straal van 10 kilometer rondom Wirdum geïnspecteerd op onveilige situaties. Er werd echter geen noemenswaardige schade aangetroffen, zo meldt het waterschap.