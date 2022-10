In de rechtbank in Den Haag wordt maandag gesproken over de keuze om je leven te beëindigen. Coöperatie Laatste Wil wil dat mensen zelf kunnen beslissen over hun dood en stapte naar de rechter. Hoe zit dat, en waarom is de zaak omstreden?

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

Coöperatie Laatste Wil (CLW) is een organisatie die wil dat mensen zelf kunnen kiezen om het eigen leven te beëindigen. De coöperatie zet zich in voor betere regelgeving hierover.

De ruim 28.700 leden praten ook met elkaar over een zelfgekozen dood. De coöperatie helpt mensen daar nu bij op een manier die van de wet mag. Zo informeren ze mensen over middelen die ze kunnen gebruiken. Dit zijn volgens CLW alleen middelen die legaal zijn. De mensen krijgen deze niet van CLW, want dat is illegaal.

Op dit moment is het illegaal om iemand te helpen met het beëindigen van het leven, behalve in bijzondere gevallen. Als er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden, bijvoorbeeld door ziekte, mag een arts iemand helpen bij doodgaan. Het ministerie heeft daarvoor zes zorgvuldigheidseisen opgesteld.

Maar in de praktijk durven veel artsen het niet aan om iemand te helpen. Als de artsen niet goed genoeg aan die eisen hebben voldaan, kunnen ze namelijk worden vervolgd.

CLW vindt dat dit beter moet en stapte daarom naar de rechter. "We hebben in Nederland het recht om jezelf dood te maken, maar je kan dat recht niet uitoefenen omdat de overheid het tegenwerkt", zegt voorzitter Jos van Wijk.

Medicijnen waarmee je dat zou kunnen doen, mogen niet verkocht worden. Ook handhaaft het Openbaar Ministerie (OM) volgens Van Wijk "enorm" de regels rondom hulp bij zelfdoding. "Nabestaanden worden zo geïntimideerd en gecriminaliseerd dat ze bang zijn voor de gevolgen."

Van Wijk wil dat de overheid andere regelgeving gaat maken. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met het beschermen van kwetsbare mensen. "Veiligheid moet voorop komen te staan bij het maken van deze nieuwe regels."

Volgens Europese regels heeft iedereen recht op zelfbeschikking over het leven en levenseinde. Dat maakt de Staat nu onmogelijk, vindt CLW. De vereniging zegt daarom dat de Staat onrechtmatig handelt.

De vraag is of de rechter vindt dat de Staat inderdaad onrechtmatig handelt. De rechtbank doet daar maandag nog geen uitspraak over. Het is nog niet bekend wanneer die uitspraak is.

Dit is niet de eerste rechtszaak waarbij CLW betrokken is. Er lopen namelijk ook strafrechtelijke onderzoeken naar (oud-leden van) de organisatie.

Zo heeft het OM de organisatie vorig jaar aangemerkt als criminele organisatie. Het OM onderzoekt of de manier waarop CLW werkt, volgens de wet mag.

Daarnaast zijn ook een paar oud-leden opgepakt omdat ze een middel zouden hebben doorverkocht. Zij gingen verder dan alleen mensen 'informeren' over het middel. Ze zijn daarom door CLW weggestuurd, liet Van Wijk eerder aan NU.nl weten.

Het is niet duidelijk hoe het nu precies met de zaken staat. Het OM is nog bezig met het onderzoek.