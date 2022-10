Door het slechte nieuws dat meestal NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom zetten we op zaterdag wat positieve en vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze week: het kabinet gaat meer meebetalen aan de energierekening en tien dingen die volgens het CBS in deze dure tijd juist goedkoper zijn geworden.

Kabinet gaat meer meebetalen aan energierekening na kritiek

Het kabinet gaat een groter deel van de energiekosten van huishoudens voor zijn rekening nemen. Na kritiek uit onder meer de Tweede Kamer is besloten om de maximumtarieven te verlagen. Dat dit goed nieuws is hoeven we niet uit te leggen. Veel huishoudens hebben moeite om de enorm gestegen energierekening te betalen.

Kinderen op 500 van de ruim 6.500 basisscholen krijgen tot eind januari ontbijt

Tot in elk geval eind januari krijgen leerlingen van 500 basisscholen in Nederland een gratis schoolontbijt. Dit is goed nieuws voor de kinderen die anders met een lege maag aan de schooldag beginnen. Veel ouders zitten krap bij kas door de inflatie en de hoge energieprijzen.

Niet alles wordt duurder: deze tien dingen werden juist goedkoper

De inflatiecijfers liegen er niet om en voor ons gevoel wordt alles duurder. Bij heel veel dingen is dat ook zo. Maar niet bij alles en dat is natuurlijk goed nieuws. Bijvoorbeeld de hondenbelasting, die werd in een aantal gemeenten zelfs afgeschaft. NU.nl vroeg bij statistiekbureau CBS een top tien op van goederen en diensten die vergeleken met een jaar geleden het meest in prijs zijn gedaald.

Nog meer nieuws om ook blij van te worden

Er was deze week nog meer goed nieuws. Onder meer deze berichten, met groot of klein nieuws, bezorgden ons op de redactie een glimlach:

Limburg kan na drie maanden weer veilig drinkwater uit de Maas halen. Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) haalt weer drinkwater uit de Maas. Op 12 juli stopte WML daarmee omdat er onbekende stoffen in de rivier werden gevonden. Die blijken niet schadelijk te zijn.

Reptielen en amfibieën kunnen de komende dagen zorgeloos de weg bij Fochteloërveen oversteken. Goed nieuws uit het noorden van het land. Omrop Fryslan meldt dat de weg door Natura 2000-gebied Fochteloërveen de komende dagen overdag afgesloten is. Reptielen en amfibieën krijgen zo de kans om veilig de weg over te steken om bij de wateren in het hoogveen te komen.





Het Armoedefonds heeft inmiddels meer dan duizend uitgiftepunten voor gratis menstruatieproducten. De vraag naar zo'n Menstruatie Uitgiftepunt (MUP) is de laatste tijd flink gegroeid, en groeit nog verder. Zonnebloemolie was sinds februari 2021 niet zo goedkoop als nu. Goed nieuws voor oliebollenbakkers die het de komende tijd weer druk gaan krijgen. Plantaardige oliën zoals zonnebloemolie zijn stukken goedkoper geworden.