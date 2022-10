De hoofdverdachte van het dodelijk geweld tegen Carlo Heuvelman heeft vrijdag herhaald hier op geen enkele manier bij betrokken te zijn. Na een intensief verhoor in de rechtbank zijn er nog steeds veel vraagtekens, maar B. zei hierbij niet te kunnen helpen. "Als ik het wist, had ik het gezegd", aldus B.

Met het verhoor van B. is er een einde gekomen aan alle verhoren in deze strafzaak. Alle verdachten zijn het op een paar punten eens. Zij zijn niet de dader, ze hebben niet gezien wie het wel heeft gedaan en het is achteraf ook niet besproken wie verantwoordelijk is voor de dood van Carlo.

De rechtbank sprak hierover al meermalen zijn verontwaardiging over uit. "Het is maar moeilijk voor te stellen", aldus een van de rechters. Een verbazing die na het verhoor van B. niet is verdwenen.

B. wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij meerdere gevechten in de nacht van 13 op 14 juli op Mallorca. Hij bekent hierin zijn aandeel, maar van Carlo weet hij niks.

In het eerste gevecht is te zien hoe hij een slachtoffer tegen zijn hoofd lijkt te schoppen als hij op de grond ligt. Ook een tweede slachtoffer, een vriend van Carlo, schopt hij terwijl die op grond ligt. In dat laatste geval weet B. niet meer zeker waar hij hem heeft geraakt. "Ik dacht zijn buik", maar zeker weten doet hij het niet.

Als de rechter hem vraagt of hieruit de conclusie kan worden getrokken dat hij een jongen is die mensen schopt wanneer ze hulpeloos op de grond liggen, ontkent B. dat. "Dat is niet de jongen die ik ben." Waarom hij het deed, weet hij ook niet precies. Hij kan zich ook niet alles meer herinneren.

Wat hij wel zeker weet, is dat hij Carlo niet heeft aangeraakt. Hij raakte in gevecht met een vriend van Carlo en liep daarna door naar de jongen die hij later zou trappen, maar dat was niet Heuvelman.

De rechter hield hem voor dat er een getuige is die meermalen heeft herhaald dat een jongen, wiens omschrijving past bij die van Sanil, degene is die Carlo heeft geschopt. Ook een andere getuige plaatst hem bij het dodelijke slachtoffer. Dit kan allemaal niet kloppen, vertelde B.

DNA-spoor van Carlo lijkt overeind te blijven

Tegelijkertijd is er op de schoen van B. DNA aangetroffen van Carlo. In de ochtend werden hier deskundigen over gehoord. Het spoor werd onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Door het NFI werd wel DNA van Carlo aangetroffen en door het LUMC niet. Beide deskundigen waren het erover eens dat dit niet direct opvallend hoeft te zijn. Het NFI heeft namelijk ook onderzoek gedaan naar het spoor dat in bezit was van het LUMC en vond toen wel DNA van Carlo. Volgens de deskundigen is dit het gevolg van betere software waar het NFI over beschikt om dit soort sporen te onderzoeken.

