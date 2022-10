Wolven hebben in de afgelopen twee maanden een pony, drie kalveren en drie koeien gedood in Drenthe en Friesland. Het is in Nederland nog niet eerder vastgesteld dat wolven een pony doodbeten, blijkt uit het overzicht van schademeldingen dat BIJ12 bijhoudt voor de provincies.

BIJ12 handelt voor de provincies alle wolvenzaken af. Uit het nieuwste overzicht tot eind september blijkt dat wolven vooral in het noorden van het land vee aanvielen. Het gaat dan met name om schapen.

De wolven op de Veluwe richten veel minder schade aan. Het is al langer bekend dat de wolven daar zich vooral voeden met wild.

De pony werd op 10 augustus het slachtoffer van een wolvenaanval in het Drentse Dwingeloo. Het is ongebruikelijk dat wolven een dier van het formaat pony of koe doodbijten.

Volgens Wolven in Nederland, onderdeel van de Zoogdiervereniging, is het enige wat echt helpt het aanbrengen van wolvenwerende maatregelen zoals hekken onder stroom. Maar veel dierenhouders zeggen dat dat "onwerkbaar en onbetaalbaar" is.

Op de Veluwe, waar de wolf voor het eerst in Nederland opdook, zijn meer wolvenwerende maatregelen genomen dan in het noorden van het land. De wolf zou daardoor leren dat hij ander voedsel moet zoeken dan dieren in de wei.