De politie Den Haag heeft mogelijk de auto gevonden waarmee maandagavond een zesjarige jongen werd aangereden. Een negentienjarige man uit de stad heeft zich vrijdagmiddag vrijwillig op een politiebureau gemeld. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de ernstige aanrijding, meldt het korps.

Het jonge slachtoffer werd maandagavond voor de ogen van zijn gezin aangereden. De automobilist reed door rood en stopte niet na de aanrijding. De familie van het kind belde de hulpdiensten en het jongetje werd zwaargewond per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De jongen ligt nog altijd in coma, meldt Omroep West vandaag. Zijn nek zou gebroken zijn. Het is niet duidelijk of hij volledig zal herstellen.

Het incident vond plaats op de kruising van de Loosduinseweg en de Gaslaan. De jongen liep daar rond 20.30 uur op een oversteekplaats voor voetgangers.

De politie was op zoek naar een zilvergrijze Toyota Yaris. Op beelden van regionale media valt te zien dat agenten zich inderdaad over een dergelijke auto ontfermen. Ook is er flinke schade, zoals het korps al verwachtte.