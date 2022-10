Een das houdt de snelle bouw van 150 tot 200 flexwoningen voor Oekraïense vluchtelingen in Soest (Utrecht) voorlopig tegen. Uit onderzoek bleek dat er een das op de beoogde bouwlocatie leeft. Omdat het dier een beschermde soort is, moet de gemeente nu eerst verder onderzoek doen. Burgemeester Rob Metz laat weten dat de woningen er dus toch niet voor het eind van dit jaar zullen staan.

Soest wil op een weiland aan de Insingerstraat aan de rand van het dorp tijdelijke woningen bouwen. Oekraïners zouden daar dan drie tot tien jaar kunnen blijven wonen. Omwonenden zijn daar niet blij mee. Ze vinden het aantal woningen te groot. Ook willen ze zeker weten dat de woningen worden toegewezen aan starters en spoedzoekers als de Oekraïners vertrekken.

Metz zegt dat het college de bezwaren begrijpt, maar zich verplicht voelt om voor een langere tijd goede huisvesting voor de Oekraïense vluchtelingen te regelen. "Ook om de gastgezinnen te ontlasten, die nu al veel langer dan verwacht vluchtelingen thuis opvangen."

Als het bouwplan alsnog doorgaat, komen er wel minder woningen te staan. Over het exacte aantal valt pas volgende zomer een besluit, want een nader onderzoek naar de das kan pas in het paarseizoen van het dier worden gedaan. Dat vindt plaats in het voorjaar van 2023.

Soest zoekt ondertussen naar een andere, tijdelijke oplossing voor de huisvesting van de vluchtelingen. "Want het ziet er echt niet naar uit dat een veilige terugkeer voorlopig aan de orde is", zegt de burgemeester.