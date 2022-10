De Open Universiteit in Heerlen heeft 66 studenten een mastertitel gegeven terwijl ze die helemaal niet hadden mogen krijgen. De oud-studenten mogen zich dus ook geen master meer noemen.

De studies Master of Business Administration (MBA) en Master Loopbaan Management (MLM) moesten in 2017 goedgekeurd en geregistreerd worden, maar de universiteit is dat vergeten. Dat bevestigt de Open Universiteit vrijdag na een bericht in De Limburger.

Momenteel zijn 55 studenten met die studies bezig. Ook voor hen heeft de fout gevolgen.

De studies waren bedoeld voor mensen die al een baan hadden en in deeltijd bijgeschoold wilden worden. Voor hun functie hoeft het kwijtraken van de mastertitel dus geen gevolgen te hebben.

Veel gedupeerde studenten zeggen dat ze alsnog hun mastertitel willen, zodat ze betere kansen hebben bij een sollicitatie. "We wilden ze eerst een nieuw diploma geven, met de titel executive leergang, maar daar zijn ze niet mee geholpen", zegt Frank van der Duijn Schouten, interim-voorzitter van het college van bestuur van de Open Universiteit.

"We gaan nu individueel met ze om de tafel om te kijken of we ze een ander opleidingstraject kunnen bieden, zodat ze zich alsnog master kunnen noemen."

Mogelijk boete voor Open Universiteit

De Inspectie van het Onderwijs laat weten dat het inderdaad aan de opleiding zelf is om met studenten naar een oplossing te zoeken. Mogelijk komt er ook een boete voor de universiteit, maar dat is volgens een woordvoerder van de inspectie aan de minister van Onderwijs.

Een woordvoerder van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) laat weten dat hij een zaak van deze omvang nog niet eerder is tegengekomen. Overigens benadrukt hij dat de kwaliteit van de opleidingen van de universiteit die wél geaccrediteerd zijn niet ter discussie staat. "Met de Open Universiteit zelf is niets mis."

Sinds woensdag is de Open Universiteit bezig met het informeren van alle betrokkenen, meldt NRC. Maar nog niet alle (oud-)deelnemers zijn geïnformeerd. Een woordvoerder zegt tegen de krant dat enkele studenten het slechte nieuws helaas via de media zullen ontvangen.