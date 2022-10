Er komt dit weekend mooi weer aan, meldt Weerplaza. Zaterdagochtend valt lokaal nog een bui, maar verder blijft het droog met veel ruimte voor de zon.

In de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdagochtend krijgen we te maken met een zwak front. Daardoor kan een enkele bui kan ontstaan.

Vanaf de middag worden buien echter onderdrukt door een hogedrukgebied dat vanuit het westen komt. Dat betekent dat de wind afneemt en de zon veel van zich laat zien. Het wordt rond de 16 graden.

Zondag het zonnigst

De beste dag van het weekend is duidelijk zondag. De zon schijnt dan flink. Alleen in het noorden en noordoosten kunnen zich enkele stapelwolken vormen.

In de zon en uit de wind is het aangenaam, zeker wanneer de temperatuur 's middags een waarde van 17 graden bereikt. In het zuidoosten is ruim 18 graden mogelijk.