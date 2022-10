Vrijdag schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. In het noordwesten kan een bui vallen. Het wordt opnieuw zo'n 17 tot 18 graden.

Er waait een matige wind. Aan de kust kan de wind 's middags krachtig zijn.

In de avond neemt de bewolking toe. Vanuit het noordwesten trekt een gebied met regen over het land. De wind draait naar het westen en is matig boven land en vrij krachtig aan zee.

De temperatuur daalt 's nachts naar 8 tot 11 graden.

