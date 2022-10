Tientallen oud-pleegkinderen zeggen lichamelijk of geestelijk te zijn mishandeld in het Gelderse Jeugddorp de Glind. Zes van hen spreken ook over seksueel misbruik. Dat blijkt donderdag uit onderzoek van Omroep Gelderland. Veel meldingen dateren uit de jaren tachtig en negentig, maar ook recenter zijn er klachten geweest over het jeugddorp.

De omroep sprak met veertig oud-pleegkinderen die allen anoniem willen blijven. 29 van hen geven aan dat zij zijn mishandeld in hun pleeggezin. De meesten die hun verhaal deden woonden tussen 1984 en 2000 in De Glind, maar er zijn ook recente klachten bekend.

Sommigen zeggen dat hun pleegouder(s) vaak hardhandig waren, ze zouden zijn geschopt en geslagen, soms "tot bloedens aan toe". Anderen spreken van seksueel grensoverschrijdend gedrag en zes van hen van seksueel misbruik. Er kwamen meerdere meldingen binnen bij de directie van de Glind, maar er werd bijna nooit aangifte gedaan.

De pleegouder(s) werden meerdere keren aangesproken door de directie, maar verder werd er niets mee gedaan. De pleegouders konden in de meeste gevallen aanblijven in het pleeggezin of blijven werken als verzorger of therapeut.

'Een ons-kent-ons-cultuur'

Jeugddorp de Glind is een dorp in Gelderland waar 120 uit huis geplaatste kinderen kunnen worden opgevangen in gezinshuizen. De oud-pleegkinderen zeggen dat er een 'ons-kent-ons cultuur' hing en dat ze niemand konden vertrouwen. Ze voelden zich onveilig en niet gehoord, meldt de omroep.

Pluryn, de zorgaanbieder in De Glind, zegt in een reactie dat het niet weet wat er zich in de jaren negentig heeft gespeeld. De zorgaanbieder betreurt de situatie en vindt het "heel erg" dat de kinderen zich niet gehoord hebben gevoeld. Pluryn heeft een speciaal meldpunt ingesteld waar de (oud-)bewoners hun verhaal kunnen doen.

Of dit tot nieuw onderzoek leidt, kan de woordvoerder van Pluryn nog niet zeggen. "We luisteren en kijken wat we voor de pleegkinderen kunnen betekenen. Wat het gaat betekenen voor gezinshuisouders die destijds betrokken waren, kan ik nu ook nog niet zeggen", aldus de woordvoerder.