Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) haalt weer drinkwater uit de Maas. Op 12 juli stopte WML daarmee omdat er onbekende stoffen in de rivier werden gevonden. Die blijken niet schadelijk te zijn.

In augustus werd de productie van drinkwater uit de Maas heel kort weer hervat, maar die stopte opnieuw op 25 augustus om dezelfde reden: te veel onbekende stoffen in de rivier. Inmiddels is duidelijk dat die stoffen ongevaarlijk zijn, laat WML donderdag aan zijn klanten weten.

In juli schakelde WML over op diep grondwater dat weliswaar schoon en gezond is, maar meer kalk bevat dan drinkwater uit de Maas. Na onderzoek bleek dat de onbekende stof van natuurlijke, plantaardige oorsprong is. De stof heeft geen nadelige invloed op de kwaliteit van het drinkwater.

"De extreme zomer met hoge temperaturen, droogte en lage waterstanden vormde de directe oorzaak van de onbekende stoffen", aldus WML in een mail aan de klanten.

"Door meer regen, lagere temperaturen en minder zonlicht zijn de concentraties van de stoffen in het Maaswater afgenomen tot normale waardes en is de inname van Maaswater onlangs weer hervat. De tijdelijke verandering van de samenstelling van het drinkwater is, op meer kalk na, geen moment nadelig van invloed op de kwaliteit van ons drinkwater."

Met name Noord- en Midden-Limburg krijgen drinkwater uit de Maas uit de kraan. Ook andere provincies en steden, zoals Noord-Brabant, Zeeland, Den Haag en Rotterdam, halen (een deel van) hun kraanwater uit de rivier in Limburg. Jaarlijks werd er zo'n 450 miljard liter water uit de Maas gehaald om te drinken.

De afgelopen jaren stond het waterpeil van de rivier al vaker laag. De kans is groot dat er in de nabije toekomst door klimaatverandering vaker periodes zijn dat er minder water door de Maas stroomt. Dat bleek eerder dit jaar uit een rapport van kennisinstituut Deltares. Hierdoor dreigt een tekort aan drinkwater voor ruim zeven miljoen Nederlanders en Belgen.