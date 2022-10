Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag besloten om een van de verdachten in de Mallorca-zaak aan te houden. De verdenking is dat hij tijdens zijn verklaring bij de rechter-commissaris heeft gelogen.

Martijn T. werd donderdag in de rechtbank ondervraagd als verdachte. Hij zou mogelijk betrokken zijn bij het gevecht voor café De Bierexpress waarna Carlo Heuvelman kwam te overlijden.

Zijn rol lijkt echter minimaal. De rechtbank was dan ook vooral geïnteresseerd in wat T. heeft gezien die nacht van 13 op 14 juli. Hij had zelf verklaard dat hij goed zicht op de situatie heeft gehad. T. zei niet te hebben gezien dat Carlo op de grond heeft gelegen en ook niet dat een vriend van Carlo op de grond schoppen kreeg.

Op de vraag of er dan in de villa, waar de verdachten verbleven op Mallorca, na afloop van de gevechten hier nog over is gesproken, zei T. dat hij een glas water heeft gepakt, naar zijn kamer is gegaan en niet veel later is gaan slapen.

Nieuw beeldmateriaal leidt tot aanhouding

Dit verhaal heeft hij afgelopen juni ook verteld bij de rechter-commissaris als getuige. En als getuige mag je niet liegen. NU.nl wist tijdens het onderzoek voor hun podcast Het Geheim van Mallorca, eind september te melden dat er nieuw beeldmateriaal is opgedoken.

Op die beelden staat T., zoals hij donderdag ook in de rechtbank toegaf. Daaruit blijkt volgens het OM dat T. heeft gelogen bij de rechter-commissaris en dus meineed heeft gepleegd. Dat is strafbaar.

De video is in augustus door de politie aangetroffen op het Snapchat-account van Lars van den H. Op screenshots uit de video is te zien hoe de verdachte zichzelf filmt en verwondingen aan zijn knokkels toont. "Even groepsgevecht gehad", schrijft hij erbij.

Vervolgens richt Van den H. de camera op andere aanwezigen in de villa. Volgens de politie is een mannenstem te horen die zegt: "Het hoofd lag gewoon zo op de grond. Dus ik wil gewoon niet weten wat er aan de hand is." Hierbij plaatst de politie wel de kanttekening dat niet helemaal duidelijk is of er nu 'het hoofd' of 'boven' wordt gezegd.