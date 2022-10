De zon laat zich volop zien vandaag. Het blijft droog en het wordt 17 tot 18 graden.

's Ochtends komen in het noorden van het land nog enkele wolkenvelden voor, elders is de lucht blauw.

De temperatuur komt in de middag wat lager uit dan gisteren, maar het zal aangenamer aanvoelen doordat er minder wind staat.

In de loop van de nacht naar vrijdag neemt vanuit het westen de bewolking wat toe. De temperatuur daalt flink. In het oosten kan het afkoelen naar 5 of 6 graden. In het westen wordt het een graad of 9.

