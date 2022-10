Voor heel Nederland wordt weer een ophok- en afschermplicht voor pluimvee en andere vogelsoorten ingesteld vanwege de vogelgriep. Dat heeft minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit woensdag bekendgemaakt.

"Het grote aantal besmettingen maakt helaas duidelijk dat extra voorzorg nodig is", schrijft Adema aan de Tweede Kamer. Commerciële houders moeten hun pluimvee binnenhouden. Hobbyhouders moeten maatregelen treffen die voorkomen dat hun dieren in contact komen met wilde vogels of hun uitwerpselen.

De afgelopen twee maanden zijn er veel vogelgriepuitbraken met een zeer ziekmakende variant van het virus geweest, bij zowel commerciële houderijen als hobbyhouderijen.

Ook komen er nog dagelijks meldingen binnen over dode wilde vogels in verschillende regio's in Nederland. Ongeveer 40 procent van de ingezonden kadavers blijkt bij laboratoriumonderzoek besmet te zijn met het vogelgriepvirus, meldt Adema in de brief.

Experts houden hun hart vast voor de komende winter. Normaal gesproken is de vogelgrieppiek in de winter en verdwijnt de ziekte in de zomer. Maar dat was dit jaar niet het geval.

De situatie zal met de komende vogeltrek niet verbeteren, verwacht Adema dan ook. "De trek komt in oktober op gang en het is mogelijk dat deze trekvogels een nieuwe variant van het virus meenemen." Ook kan de virusvariant die nu nog rondgaat nieuw aangekomen vogels besmetten.

Huidige vogelgrieppandemie is grootste ooit in Europa

Niet alleen in Nederland leidt de vogelgriep tot problemen. In Europa was er niet eerder zo'n grote uitbraak, meldde de Europese gezondheidsdienst ECDC maandag.

De zeer ziekmakende variant van het virus heeft zich over 37 Europese landen verspreid. Tot nu toe zijn ruim 48 miljoen besmette en gezonde vogels geruimd. Ook veel wilde vogels zijn getroffen door vogelgriep.

In Europa zijn geen mensen met deze variant van het vogelgriepvirus besmet geraakt. Het risico van de pandemie voor de volksgezondheid is dan ook klein.

Mensen die met vogels werken moeten wel oppassen. Zij lopen door hun werk extra risico. De ECDC benadrukt daarom het belang van testen op infectieziektes die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen, zoals met corona is gebeurd.