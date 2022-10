De verhoren in de zaak over het dodelijke uitgaansgeweld op Mallorca zijn woensdag verdergegaan in de rechtbank van Lelystad. Twee hoofdverdachten van de fatale mishandeling konden geen duidelijkheid scheppen over wat er met Carlo Heuvelman is gebeurd.

Het is een repeterend verhaal in deze zaak. De verdachten geven hun rol bij de verschillende vechtpartijen op Mallorca grotendeels toe - die is ook vastgelegd op beeld - maar niemand zou Carlo die nacht ook maar gezien hebben.

Mees T. verduidelijkte tijdens zijn verhoor dat hij van een afstand zag dat voor De Bierexpress een discussie ontstond. Dat is het café waarbij in de nacht van 13 op 14 juli 2021 het gevecht plaatsvond waardoor Carlo uiteindelijk overleed.

T. zei dat Sanil B. bij deze discussie vooraan stond met in ieder geval twee vrienden van Carlo. T. vertelde dat hij de boel wilde sussen, maar dat er een gevecht uitbrak nadat er op B. zou zijn gespuugd door een van de vrienden van Carlo.

T. zei dat hij vooraan stond, maar dat Carlo hem nooit is opgevallen. T. erkende dat hij veel gevochten heeft en onnodig harde klappen heeft uitgedeeld, maar hij blijft erbij dat hij niets met het dodelijke geweld te maken heeft gehad.

Op de vraag of T. ooit zelf heeft geprobeerd de puzzel te leggen om erachter te komen wie verantwoordelijk kunnen zijn voor de dood van Carlo, antwoordde hij bevestigend. Hij sprak over een "tweede brigade", verwijzend naar zijn vrienden die later bij het gevecht betrokken raakten en dus niet zoals hij en Sanil B. vooraan stonden.

Ook Hein B. weet niets over Carlo te vertellen

Ook Hein B. werd verhoord en herhaalde dat hij Carlo niet heeft gezien. Hij erkende wel dat hij een vriend van Carlo heeft geschopt toen die op de grond lag. Die trap had volgens hem niet veel kracht en zou hij hebben uitgedeeld met de binnenkant van zijn voet. Ook zou hij niet het hoofd van de man, maar diens schouder hebben geraakt.

Een vriend van Hein, die die nacht ook op Mallorca was, heeft verklaard dat Hein tegen hem heeft verteld dat hij wel degelijk iemand tegen het hoofd heeft getrapt. Hein zou ook lang bang zijn geweest dat de man die hij had getrapt in het ziekenhuis was beland.

Vrijdag wordt de derde hoofdverdachte van de dood van Carlo, Sanil B., ondervraagd.