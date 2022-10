Ethiopië heeft een 38-jarige Eritreeër uitgeleverd aan Nederland die tussen 2014 en 2020 op grote schaal Eritreeërs van Afrika naar Nederland zou hebben gesmokkeld. Volgens het Openbaar Ministerie speelde de verdachte een hoofdrol in een internationale mensensmokkelorganisatie.

Volgens een betrouwbare bron gaat het om Tewelde Goitom. De man is woensdagochtend aangekomen op Schiphol. Hij wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Onderweg werden migranten in Libië mishandeld, gemarteld en verkracht, meldt het OM. Dat gebeurde terwijl de migranten met honderden tegelijk opgesloten zaten in kampen.

Volgens het OM zouden meerdere migranten tijdens de reis naar Europa zijn overleden. Ook zouden familieleden in Nederland zijn afgeperst. Zij moesten grote sommen geld betalen om een opgesloten familielid te laten doorreizen.

Vervolgens lieten de smokkelaars de migranten de Middellandse Zee oversteken naar Europa op "overvolle en nauwelijks zeewaardige bootjes". Talloze mensen overleefden de zeereis niet volgens het OM.

De Eritreeër werd in 2020 opgepakt in Ethiopië en veroordeeld tot achttien jaar cel. Omdat de man deels in Nederland te werk ging, wil het OM hem hier voor de rechter brengen. Het OM wil dat doen ook met een andere in Ethiopië tot levenslang veroordeelde mensensmokkelaar.