Het Novavax-vaccin zou niet de eerste keuze moeten zijn voor de herhaalprik tegen corona, adviseert de Gezondheidsraad. Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) heeft dit vaccin eerder als basisprik positief beoordeeld. Maar het is niet zeker of het als herhaalprik voldoende beschermt bij een besmetting met de omikronvariant. De voorkeur gaat daarom uit naar mRNA-vaccins, zoals die van Moderna of Pfizer.

Het advies geldt voor zowel volwassenen als jongeren van twaalf tot zeventien.

Eerder is aangetoond dat mRNA-vaccins als herhaalprik voor een betere bescherming tegen ernstige COVID-19 zorgen. Er zijn momenteel genoeg van deze vaccins op voorraad om de herhaalprikken te kunnen zetten.

De Gezondheidsraad stelt dat het eiwitvaccin van Novavax 'veilig genoeg' is, maar dat er twijfels zijn over de werking ervan als herhaalprik. De raad zegt ook dat het aannemelijk is dat het vaccin jongeren beschermt tegen ernstige COVID-19 door besmetting met omikron, als Novavax als eerste prik is gebruikt. Wel benadrukt de raad dat de gegevens "nog beperkt zijn".

Het Novavax-vaccin kan wel worden gebruikt als alternatief. Bijvoorbeeld als mensen liever geen mRNA-vaccinatie willen of als ze een allergische reactie op deze vaccins hadden.