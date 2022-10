Op de meeste plekken blijft het vanochtend bewolkt, alleen lokaal zijn er wat opklaringen. De temperatuur stijgt bij een matige tot krachtige zuidwestenwind naar 18 tot 22 graden.

Door de wind is de temperatuur langs de kust een paar graden frisser. Ook is er wat meer bewolking aanwezig. Later op de dag trekt vanuit het noordwesten een gebied met regen ons land over.

Morgen is het vrij zonnig en droog nazomerweer. De maximumtemperatuur zal dan rond de 18 graden liggen.

