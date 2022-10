De rechtbank in Lelystad heeft dinsdag de verdachten op het hart gedrukt opening van zaken te geven. De rechter kan zich niet voorstellen dat niemand weet wat er met het dodelijke slachtoffer Carlo Heuvelman is gebeurd.

Duidelijk is dat een of meerdere van de verdachten in de rechtszaal verantwoordelijk is voor de dood van Carlo. En met die wetenschap kan de rechtbank zich maar moeilijk voorstellen dat niemand hier wat van afweet.

Maar dat is wel de strekking van de verklaringen van de verdachten tot nu toe. Drie van hen, Sanil B., Mees T. en Hein B., worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Carlo. Andere verdachten waren betrokken bij geweld tegen vrienden van het slachtoffer uit Waddinxveen.

"Iemand moet Carlo hebben aangeraakt", sprak de rechter de verdachten toe. "En ik kan me niet voorstellen dat niemand van jullie dit heeft gezien."

Rechter: 'Tijd om verantwoordelijkheid te nemen'

De rechter zei zich niet te kunnen voorstellen hoe het is als je ouder de boodschap krijgt dat je zoon niet meer thuiskomt. "Zij hebben op zijn minst het recht te weten wat er is gebeurd."

De rechter probeerde zich voor te stellen wat de reden is dat de verdachten nog geen opening van zaken hebben gegeven. Willen ze een vriend beschermen? Zijn ze bang om een verrader te zijn? Hij wees erop dat je geweten altijd zal blijven knagen.

"Het is tijd voor jullie om verantwoordelijkheid te nemen", vervolgde de rechter. "Wees een vent en vertel wat er echt is gebeurd."

Of het gewenste antwoord ook zal komen, moet in de komende zittingsdagen duidelijk worden.

Eerste verdachten gehoord

Dinsdag werden de eerste twee verdachten gehoord, Kaan B. en Daan van S. Deze mannen houden vol dat zij in ieder geval niet weten wat er met Carlo is gebeurd.

B. was betrokken bij allebei de gevechten waar het in deze zaak om draait, voor café De Zaak en De Bierexpress. Voor die laatste kroeg werd Carlo fataal getrapt. Volgens B. was hij in gevecht met een vriend van het dodelijke slachtoffer en heeft hij daarom niet gezien wat er verder is gebeurd.

Datzelfde vertelde Van S. Beide mannen geven toe geweld te hebben gebruikt. Ze zeggen er beide spijt van te hebben. Van S. zegt te hebben gereageerd op klappen die hij kreeg en B. zei zijn vrienden te hebben willen beschermen.

De zaak gaat woensdag verder met twee van de hoofdverdachten, Hein B. en Mees T.

