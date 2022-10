Dronten vangt de komende maanden duizend tot vijftienhonderd vluchtelingen op. Walibi Holland stelt het evenemententerrein aan de Spijkweg daarvoor beschikbaar, laat de gemeente dinsdag weten. Het terrein blijft beschikbaar tot uiterlijk 15 april volgend jaar.

Dronten verwacht groepen vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan, Jemen en Eritrea.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor onderkomens op het terrein. Daar worden ook festivals als Lowlands gehouden. Er komt ook een winkel en een sportaccommodatie, meldt de gemeente.

Tijdens een persmoment zei burgemeester Jean Paul Gebben dat Dronten zich verantwoordelijk voelt en graag een bijdrage wil leveren aan de oplossingen voor deze opvangcrisis. "In Dronten hebben we de ruimte. Als we deze ruimte moeten delen voor het grotere belang, dan voelt dat voor dit college als vanzelfsprekend."

De burgemeester begrijpt dat de opvang zorgen kan opleveren. "Daarover blijven we graag met elkaar in gesprek. En misschien voelen onze inwoners ook de behoefte om wat te doen voor deze groep mensen."