In Den Haag is maandagavond een zesjarige jongen voor de ogen van zijn gezin aangereden door een automobilist. Het kind ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De automobilist reed door rood en is na het incident doorgereden. De politie heeft een signalement van de mogelijk betrokken auto gedeeld.

Het incident vond plaats op de kruising van de Loosduinseweg en de Gaslaan. De jongen werd rond 20.30 uur aangereden toen hij de weg overstak bij een oversteekplaats voor voetgangers.

"De bestuurder stopte geen moment. Ook niet als het slachtoffer zwaargewond op de rijbaan blijft liggen", schrijft de politie. Zijn familie en omstanders hebben direct hulpdiensten gebeld. Toen zij ter plaatse kwamen was de jongen buiten bewustzijn. Hij is per traumahelikopter naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie is op zoek naar een zilvergrijze Toyota Yaris. Het gaat om een model uit de reeks van 2002 tot 2005. Vermoedelijk heeft de auto rechtsvoor schade opgelopen. Het korps roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden uit de omgeving, bijvoorbeeld die van beveiligingscamera's, deurbelcamera's, dashcams en andere bronnen, zijn welkom.