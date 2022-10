Een van de verdachten in de zaak rond de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman in Mallorca wordt weer vastgezet. Mees T. heeft de voorwaarden van de schorsing van zijn voorlopige hechtenis geschonden door drugs te gebruiken.

De negentienjarige T. is een de mannen die worden verdacht van het dodelijke geweld tegen Heuvelman. Ook wordt hem tweemaal poging tot doodslag verweten.

Dinsdag is de eerste zittingsdag in het proces dat draait om het uitgaansgeweld in Mallorca. Negen verdachten staan terecht voor betrokkenheid bij twee gevechten in de nacht van 13 op 14 juli vorig jaar.

Bij aanvang van het proces bekeek de rechter eerst of vijf verdachten het proces in vrijheid mogen blijven afwachten. T. bleek twee joints te hebben gerookt en heeft daarmee de voorwaarden overtreden. Daarnaast heeft de verdachte volgens de reclassering een nonchalante houding en vertoont hij weinig empathie.

Ook is T. tegen het advies van de reclassering in afgelopen zomer op vakantie gegaan. De verdachte stelde dat hem niet was verboden op reis te gaan. Wel erkende hij dat het fout van hem is geweest om drugs te gebruiken. T. had naar eigen zeggen last van spanningen en rookte daarom tot twee keer toe een joint.

De rechtbank oordeelde dat de schorsingsvoorwaarden er niet voor niets zijn. T. moet in elk geval tot de uitspraak weer de gevangenis in.