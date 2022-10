Dinsdagavond om 18.35 uur is het stil bij 'de boom die alles zag'. In de Bijlmermeer wordt dan de Bijlmervliegramp herdacht. Bij het vliegtuigongeluk kwamen zeker 43 mensen om het leven. Zo ziet de herdenking eruit.

De herdenking van de vliegramp begint om 17.00 uur met een toespraak van Hèlen Burleson, de voorzitter van Stichting Beheer Het Groeiend Monument.

Het is de laatste keer dat de stichting en de gemeente Amsterdam de herdenking samen organiseren. De stichting vindt dat iedereen de slachtoffers na vandaag op een eigen manier moet herdenken.

"We mogen deze gebeurtenis en de slachtoffers niet vergeten", benadrukt Burleson. "Jongeren moeten weten wat er is gebeurd, zodat zij ook kunnen meewerken aan een veiliger maatschappij. Want een veilige samenleving, daar draait het om."

Toespraak Halsema en staatssecretaris Heijnen

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam houdt na Burleson een toespraak. Namens het kabinet spreekt staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat). Het eerste deel van van de ceremonie eindigt om 17.50 uur na enkele toespraken en een optreden van een kinderkoor.

Vervolgens begint een stille tocht naar het herdenkingsmonument. Onderdeel van het monument is 'de boom die alles zag'. De boom stond voor de flats waar de Boeing 747 in 1992 in vloog.

Om 18.15 uur worden alle namen van de slachtoffers voorgelezen. Ook wordt een gedicht voorgedragen.

Om 18.35 uur is het precies dertig jaar geleden dat een El Al-vrachtvliegtuig zich in twee flats in de Bijlmer boorde. Het is dan een minuut stil.

Daarna worden meerdere kransen bij het monument gelegd. Om 18.45 uur is de herdenking afgelopen. Hoe de volgende herdenkingen van de Bijlmerramp eruit komen te zien, weet de gemeente Amsterdam nog niet.

De herdenking is vanaf 17.00 uur live te volgen bij de NOS.