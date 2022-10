Een vrouw is er maandagmiddag in geslaagd ongezien de beveiliging van Rotterdam The Hague Airport te omzeilen. Ze stapte vervolgens op een Transavia-vlucht en vloog mee naar Spanje. Na een tussenlanding in Madrid is ze gearresteerd.

Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee bevestigt dit verhaal dinsdagochtend na berichtgeving van het AD en Rijnmond.

Pas na het terugkijken van camerabeelden zag de marechaussee dat de vrouw zonder controle langs de beveiliging was gekomen. Daarop werd de gezagvoerder van de Transavia-vlucht verteld dat er een verstekeling aan boord zat. Het vliegtuig maakte vervolgens een tussenlanding in Madrid. Daar hielden Spaanse agenten haar aan.

De marechaussee houdt op luchthavens zoals Rotterdam The Hague Airport toezicht op de veiligheidscontroles. Ook controleert de marechaussee paspoorten en bewaakt de dienst de Nederlandse grens.

Hoe de vrouw het voor elkaar kreeg om ongecontroleerd bij de vliegtuigen te komen, weet de woordvoerder van de marechaussee nog niet. Het AD meldt dat ze bij de securitycheck op een noodknop drukte, waardoor alles stil kwam te staan. Gebruikmakend van de opwinding die ontstond, zou ze langs de veiligheidscontroles zijn geglipt. De krant meldt ook dat het om een vrouw uit Rusland gaat.

De marechaussee kan de details waarover het AD schrijft niet bevestigen. De dienst zoekt uit wat er is misgegaan op de luchthaven. Transavia was dinsdagochtend nog niet bereikbaar voor commentaar.