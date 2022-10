Steeds meer mensen in Nederland zullen de komende jaren een kankerdiagnose krijgen. In 2019 kregen 118.000 personen te horen dat ze kanker hadden, maar in 2032 zal het om zo'n 156.000 diagnoses gaan. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) op basis van onderzoek. De verwachte stijging hangt vooral samen met de vergrijzing.

Tegen die tijd krijgen elk uur ongeveer achttien mensen deze diagnose, becijfert het IKNL. Bij de berekening is een aantal vormen van kanker niet meegerekend, waaronder een veelvoorkomende vorm van huidkanker en een voorstadium van borstkanker.

Nederland telt steeds meer ouderen en die worden ook ouder dan voorheen. Ouderdom verhoogt de kans op kanker. Daarnaast speelt een ongezonde levensstijl een rol, benadrukt het kennisinstituut. Roken, alcohol drinken, overgewicht en weinig lichaamsbeweging vergroten het risico op kanker.

Het aantal gevallen van huidkanker zal in de komende tien jaar naar verwachting het snelst stijgen. Het IKNL gaat uit van een toename van 40 procent vanwege "overmatige blootstelling aan uv-straling van de zon en zonnebanken".

Door overgewicht zullen ook meer mensen lever-, nier- of galwegkanker krijgen. Het kenniscentrum verwacht dat in 2032 een op de dertien Nederlanders kanker heeft of ooit kanker heeft gehad.

Wel wordt de kans kleiner dat je aan kanker overlijdt. Er is tegenwoordig meer mogelijk bij de behandeling van kanker en de ziekte wordt veel vaker in een vroeg stadium vastgesteld.

Toename aantal kankerdiagnoses niet meer te voorkomen

De toename van het aantal kankerdiagnoses zal een flinke belasting worden voor de zorg, die al een tekort aan personeel heeft. De patiënten kunnen last krijgen van chronische vermoeidheid en gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt raken. Daardoor kunnen ze in financiële problemen komen.

De stijging van het aantal kankerdiagnoses is niet meer te voorkomen, denkt het IKNL. De vergrijzing is in volle gang. Bovendien is niet meer terug te draaien dat mensen eerder rookten of onbeschermd zonden. Maar mensen kunnen de risico's wel verkleinen als ze stoppen met roken of overgewicht tegengaan.