De A9 richting Amstelveen is dinsdagochtend dicht tussen de knooppunten Velsen en Raasdorp in de richting van Amstelveen na een ongeluk met zes voertuigen. Vijf mensen raakten gewond. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis vervoerd, meldt de politie. Rijkswaterstaat weet nog niet wanneer de weg weer opengaat.

Het ongeluk gebeurde rond 5.35 uur ter hoogte van knooppunt Raasdorp. Een vrachtauto, een aantal personenauto's en een bestelbusje botsten daar op elkaar. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren.

De weg blijft voorlopig afgesloten. "Er ligt rommel op de weg en er moeten meerdere voertuigen geborgen worden", aldus Rijkswaterstaat. Het verkeer achter het ongeluk wordt weggeleid volgens de dienst.

Verkeer richting Amstelveen en Utrecht kan omrijden via de A200, N200 en A10. Een andere optie is om via Amsterdam om te rijden over de A8 en de A10, aldus de ANWB.