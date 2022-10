Mensen met een laag inkomen hebben vaker overgewicht en diabetes type 2 dan mensen die meer verdienen. Dat meldt statistiekbureau CBS dinsdag.

Mensen met overgewicht en een langdurig laag inkomen hebben vaker diabetes type 2. Dat type zorgt erover dat je lichaam niet meer gevoelig is voor insuline, waardoor glucose moeilijk in je bloed wordt opgenomen. De kans op deze vorm van diabetes wordt groter door overgewicht en ongezonde voeding.

Bij diabetes type 1 is dat anders. Bij die ziekte maakt je lichaam zelf geen insuline meer aan. Deze vorm kun je op elk moment in je leven krijgen.

In 2021 had de helft van de volwassenen in Nederland overgewicht. In datzelfde jaar had 5 procent van de volwassenen diabetes type 2. Uit het onderzoek blijkt dat overgewicht vaker voorkomt bij mensen met een laag inkomen dan bij mensen met een hoger salaris.

Van de mensen met een laag inkomen had 19 procent obesitas (zwaar overgewicht waarbij de BMI hoger ligt dan 30). Bijna een kwart van deze mensen had diabetes type 2.

Van de volwassenen die langer dan vier jaar achter elkaar van weinig geld moesten leven, had meer dan de helft overgewicht. 11 procent van deze groep leidde aan diabetes type 2.