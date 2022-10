Mensen met een laag inkomen hebben vaker overgewicht en diabetes type 2 dan mensen die meer verdienen. Dat meldt het CBS op basis van een analyse met cijfers uit de Gezondheidsenquête.

Vooral onder mensen met overgewicht die langdurig moeten leven van een laag inkomen komt vaker diabetes type 2 voor. Met dat type diabetes is het lichaam niet meer gevoelig voor insuline. Daardoor wordt de glucose in het bloed moeilijker opgenomen en stijgt het bloedsuiker.

Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte waarbij het lichaam zelf geen insuline aanmaakt. Daardoor loopt de bloedsuiker gevaarlijk hoog op. Mensen kunnen dit type diabetes op elk moment van hun leven krijgen, het heeft niets te maken met overgewicht of te veel eten. Dat is anders bij diabetes type 2 waar overgewicht en ongezonde voeding wel een rol spelen.

In 2021 had de helft van de volwassenen overgewicht. In datzelfde jaar had 5 procent van de volwassenen diabetes type 2. In de periode van 2018 tot en met 2021 kwam overgewicht vaker voor bij mensen met een laag inkomen dan bij volwassenen met een hoger salaris: 56 procent tegen 51 procent.

Bijna een kwart van de mensen met obesitas had diabetes type 2

Van de mensen met een laag inkomen had 19 procent obesitas, tegen 15 procent van mensen met een inkomen boven de lage-inkomensgrens. Van de volwassenen die langer dan vier jaar achter elkaar van weinig geld moesten leven, had zelfs een meerderheid overgewicht.

Bij die groep komt ook de meeste diabetes type 2 voor. Zo had 11 procent van de mensen met een langdurig laag inkomen en matig overgewicht de aandoening. Bij mensen met obesitas ging het zelfs om bijna een kwart. Volwassenen met matig overgewicht hebben een BMI tussen de 25 en 30, mensen met obesitas hebben een BMI hoger dan 30.

Onder een laag inkomen wordt in de CBS-analyse een inkomen onder de lage-inkomensgrens bedoeld. In 2020 lag die grens voor alleenstaanden op 1100 euro, voor een koppel op 1550 euro en voor een gezin met twee minderjarige kinderen op 2110 euro.