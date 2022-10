Bij een busongeluk in Ecuador zijn zondagavond twee Nederlanders om het leven gekomen. Twaalf andere landgenoten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag.

De overleden slachtoffers zijn een vrouw van 74 jaar uit Haarlem en een man van 73 jaar uit Hilversum. Twee gewonden verkeren in kritieke toestand. In totaal zaten er 21 Nederlanders in de bus. Ook een Ecuadoriaan raakte gewond.

De groep Nederlanders maakte een rondreis toen de bus in de stad Tena in het zuidoosten van Ecuador tegen een andere bus aanreed. De bus die de Nederlandse toeristen vervoerde, raakte het zwaarst beschadigd.

Het ministerie helpt de slachtoffers en hun families in Nederland met consulaire bijstand. De praktische hulp wordt geregeld door alarmcentrale Eurocross. Die heeft een informatienummer geopend voor betrokkenen: 071-3641841.