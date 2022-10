Bij een busongeluk in Ecuador zijn zondagavond twee Nederlanders om het leven gekomen. Er zaten in totaal 21 Nederlanders in de bus, meerdere landgenoten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De overleden slachtoffers zijn een vrouw van 74 jaar uit Haarlem en een man van 73 jaar uit Hilversum, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Er zijn verschillende berichten over het aantal gewonden. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er twaalf mensen met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Een woordvoerster van alarmcentrale Eurocross spreekt van zeven gewonden. Drie van hen zouden nog met zware verwondingen in het ziekenhuis liggen. De andere mensen liepen lichte verwondingen op zoals een sleutelbeenbreuk en hebben volgens de alarmcentrale het hospitaal na behandeling kunnen verlaten.

Volgens een grote nationale krant zouden mensen in de buurt meteen hebben geholpen slachtoffers te bevrijden. De chauffeur van de touringcar zou de macht over het stuur hebben verloren en uiteindelijk tegen een bus zijn geknald.

Het ministerie helpt de slachtoffers en hun families in Nederland met consulaire bijstand. De praktische hulp wordt geregeld door alarmcentrale Eurocross. Die heeft een informatienummer geopend voor betrokkenen: 071-3641841.

De alarmcentrale probeert alle leden van het reisgezelschap naar de Ecuadoraanse hoofdstad Quito te krijgen. Daar zijn ziekenhuizen met betere faciliteiten. Ondertussen stuurt de centrale verpleegkundigen en hulpverleners naar de plek van het ongeluk om de gewonden bij te staan.

Verkeersongevallen zijn een van de meest voorkomende doodsoorzaken in Ecuador. Sinds begin dit jaar kwamen in het Zuid-Amerikaanse land al bijna vijftienhonderd mensen om bij verkeersongevallen. In juli kantelde een bus in een buitenwijk van Quito, waarbij acht mensen omkwamen en twintig gewond raakten.