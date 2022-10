De coronapandemie heeft tot nu toe weinig effect gehad op de mentale gezondheid van mensen, blijkt uit een vergelijking van 150 studies wereldwijd door onderzoekers van het Amsterdam UMC. Deze conclusie is opvallend, omdat eerder werd gedacht dat maatregelen zoals lockdowns tot meer somberheid en angst leidden.

De onderzoekers zeggen dat "mensen gemiddeld maar iets meer last hebben van somberheid en angstklachten". Het effect van de pandemie op de mentale gezondheid was op korte termijn dus heel groot, maar op lange termijn dus veel kleiner.

Het aantal mensen dat werd gediagnosticeerd met een psychiatrische aandoening, en het aantal zelfmoorden bleven gelijk.

De conclusies van het Amsterdam UMC zeggen iets over volwassenen in het algemeen. De negatieve gevolgen van de pandemie voor de mentale gezondheid onder bepaalde "risicogroepen" als jongvolwassenen en mensen met economische problemen zijn groter.

Onder mensen die ernstig ziek werden na een coronabesmetting komen dit soort klachten juist veel voor. Het gaat bijvoorbeeld om vermoeidheid, cognitieve problemen, depressie en angstklachten die soms maandenlang aanhouden.

De onderzoeken die werden bekeken komen vooral uit 2020 en 2021 en kwamen uit landen over de hele wereld. De resultaten gaan voornamelijk over mensen in Europa, Noord-Amerika en Azië. In Zuid-Amerika en Afrika werd namelijk maar weinig onderzoek naar de pandemie gedaan.